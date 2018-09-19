На Дальнем Востоке завели дело на подозреваемого в дебоше на рейсе из Москвы

На Дальнем Востоке завели дело против мужчины, подозреваемого в дебоше на рейсе из Москвы, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Статья — «Угроза совершения террористического акта на борту самолёта».

Расследованием будет заниматься Дальневосточное следственное управление на транспорте.

По предварительной информации, 19 сентября директор московской рекламной компании во время полёта стал угрожать расправой членам экипажа. Он также грозил взорвать самолёт и ударил бортпроводника по лицу. Мужчина продолжил неподобающе вести себя и в отделе транспортной полиции аэропорта Владивостока.

Ранее сообщалось, что по факту инцидента проводится проверка.

Также URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор жительнице Москвы за дебош на борту рейса Екатеринбург — Пекин.