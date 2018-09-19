Территорию одной из агрофирм на Ямале закрыли на карантин из-за лептоспироза

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Территорию агрофирмы «Приполярная» в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа закрыли на карантин из-за лептоспироза, сообщает URA.RU.
Территорию одной из агрофирм на Ямале закрыли на карантин из-за лептоспироза
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Заболевание обнаружено у 37 животных, в основном у коров.

Как заявили в ветеринарной службе ЯНАО, болезнь выявлена на самой ранней стадии, приняты все меры безопасности. Вероятность появления на прилавках магазинов заражённой продукции там исключили.

«Ямал — благополучная территория по лептоспирозу. У нас его не было. Сейчас проводится проверка с целью выявить источник заболевания», — уточнил глава службы Евгений Попов.

Также принято решение о введении вакцинации. Со следующего года вакцину станут получать все животные в Красноселькупском районе.

Лептоспироз — смертельно опасное заболевание. Передаётся человеку от животных при касании, возбудитель может попасть в организм и с водой. От человека к человеку не передаётся.

В январе Newinform сообщал, что на территории Белгородской области обнаружили признаки африканской чумы свиней.

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