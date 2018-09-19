Правительство России направит 4,9 млрд рублей регионам на поддержку комфортной городской среды
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- РИА Новости
Дотации распределены между 43 субъектами.
Средства получат победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В нём участвуют муниципальные образования, имеющие статус федеральных или региональных исторических поселений, и города с численностью населения до 100 тыс.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Максим Решетников посетил Соликамск, где осмотрел несколько благоустроенных дворов.