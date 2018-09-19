Правительство России направит 4,9 млрд рублей регионам на поддержку комфортной городской среды

Правительство России направит 4,9 млрд рублей регионам в рамках поддержки проектов по созданию комфортной городской среды. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.

Дотации распределены между 43 субъектами.

Средства получат победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В нём участвуют муниципальные образования, имеющие статус федеральных или региональных исторических поселений, и города с численностью населения до 100 тыс.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Максим Решетников посетил Соликамск, где осмотрел несколько благоустроенных дворов.