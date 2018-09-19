Правительство России направит 4,9 млрд рублей регионам на поддержку комфортной городской среды

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Правительство России направит 4,9 млрд рублей регионам в рамках поддержки проектов по созданию комфортной городской среды. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
Правительство России направит 4,9 млрд рублей регионам на поддержку комфортной городской среды
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Дотации распределены между 43 субъектами.

Средства получат победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В нём участвуют муниципальные образования, имеющие статус федеральных или региональных исторических поселений, и города с численностью населения до 100 тыс.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Максим Решетников посетил Соликамск, где осмотрел несколько благоустроенных дворов.

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