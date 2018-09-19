На дне моря в Севастополе нашли шесть снарядов времён Великой Отечественной войны

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В Казачьей бухте в Севастополе аквалангисты нашли шесть артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
На дне моря в Севастополе нашли шесть снарядов времён Великой Отечественной войны
  • © Serguei Fomine
  • globallookpress.com

На место прибыла группа подводного разминирования. Они обследовали морское дно и подняли на поверхность один 150-миллиметровый снаряд и пять 88-миллиметровых.

Боеприпасы планируется обезвредить 21 сентября на специальном полигоне.

Как рассказал начальник отделения подводного разминирования, капитан внутренней службы Специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю Виктор Ильенко, всего за 2018 год специалисты совершили 38 боевых выездов и обезвредили 136 мин, бомб и снарядов.

Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в крепости Керчь обезвредили более полутора тысяч мин и бомб времён Великой Отечественной войны.

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