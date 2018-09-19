СМИ: В России предложили ввести этический кодекс для госслужащих

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В России предложили ввести этический кодекс, которым госслужащие будут руководствоваться в свободное от работы время. Об этом сообщает m24.
СМИ: В России предложили ввести этический кодекс для госслужащих
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Соответствующий законопроект внесут 19 сентября в заксобрание Ленинградской области.

«Многие действующие госслужащие начинали свою служебную карьеру во времена актуальности свода морально-этических правил строителей коммунизма, который определял поведение советских граждан не только на службе, но и в быту», — заявил автор документа, депутат Владимир Петров.

По его словам, пора восполнить образовавшийся пробел и дополнить закон «О государственной гражданской службе» нормами, аналогичными «Моральному кодексу строителей коммунизма».

Согласно законопроекту, госслужащие должны быть честными, правдивыми, вежливыми, соблюдать взаимное уважение в семье, заботиться о воспитании детей и не должны попадать в публичные скандалы.

Ранее в России предложили разрешить увольнять сотрудников из-за утраты доверия.

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