СМИ: В России предложили ввести этический кодекс для госслужащих
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- РИА Новости
Соответствующий законопроект внесут 19 сентября в заксобрание Ленинградской области.
«Многие действующие госслужащие начинали свою служебную карьеру во времена актуальности свода морально-этических правил строителей коммунизма, который определял поведение советских граждан не только на службе, но и в быту», — заявил автор документа, депутат Владимир Петров.
По его словам, пора восполнить образовавшийся пробел и дополнить закон «О государственной гражданской службе» нормами, аналогичными «Моральному кодексу строителей коммунизма».
Согласно законопроекту, госслужащие должны быть честными, правдивыми, вежливыми, соблюдать взаимное уважение в семье, заботиться о воспитании детей и не должны попадать в публичные скандалы.
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