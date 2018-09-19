Путин выступит на заседании Евразийского женского форума

Российский лидер Владимир Путин выступит 20 сентября в Санкт-Петербурге на пленарном заседании II Евразийского женского форума. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин в Санкт-Петербурге выступит на пленарном заседании II Евразийского женского форума, который пройдёт в Таврическом дворце», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, основная тема форума — «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие».

Ранее стало известно, что парламентская делегация Северной Кореи примет участие в работе II Евразийского женского форума, который пройдёт 20—21 сентября в Санкт-Петербурге.