Путин выступит на заседании Евразийского женского форума

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Российский лидер Владимир Путин выступит 20 сентября в Санкт-Петербурге на пленарном заседании II Евразийского женского форума. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин выступит на заседании Евразийского женского форума
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Владимир Путин в Санкт-Петербурге выступит на пленарном заседании II Евразийского женского форума, который пройдёт в Таврическом дворце», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, основная тема форума — «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие».

Ранее стало известно, что парламентская делегация Северной Кореи примет участие в работе II Евразийского женского форума, который пройдёт 20—21 сентября в Санкт-Петербурге. 

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