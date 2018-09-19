В Тюмени самолёт вынужденно сел из-за плохого самочувствия пассажирки
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сотрудника пресс-службы аэропорта.
«Самолёт, летевший по маршруту Омск — Москва, совершил вынужденную посадку в связи с плохим самочувствием пассажирки», — заявили в аэропорту.
Как сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, пожилая женщина была госпитализирована, она находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Ранее Nation News передавал, что в Санкт-Петербурге совершил экстренную посадку самолёт, выполнявший рейс из Шанхая в Хельсинки.