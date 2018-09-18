В Крыму заявили о готовности жилфонда к зиме на 87%
- © Serguei Fomine/Russian Look
- globallookpress.com
«Из 14 256 многоквартирных домов готовы 12 692, в том числе с централизованным отоплением готовы 5083 дома, или 93% от общего числа домов с централизованным отоплением», — цитирует Селезнёва РИА Новости Крым.
В Советском районе подготовились только 73%, ведётся подписание актов и паспортов готовности (срок завершения — 1 октября). В Симферополе подписан 51% документов.
«Причина в том, что большое количество многоквартирных домов находятся в непосредственном способе управления, однако это не освобождает администрацию от ответственности, работы надо было начинать в апреле-мае-июне и контролировать процесс», — отметил Селезнёв.
К работе решено привлечь Инспекцию по жилнадзору.
Ранее URA.RU сообщало, что задолженность граждан и управляющих компаний по жилищно-коммунальным услугам в Курганской области превысила 2,6 млрд рублей на конец марта 2018 года.