В Крыму заявили о готовности жилфонда к зиме на 87%

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Готовность жилого фонда Крыма к отопительному сезону составляет на данный момент 87%, заявил вице-премьер региона Михаил Селезнёв на заседании совмина.
В Крыму заявили о готовности жилфонда к зиме на 87%
  • © Serguei Fomine/Russian Look
  • globallookpress.com

«Из 14 256 многоквартирных домов готовы 12 692, в том числе с централизованным отоплением готовы 5083 дома, или 93% от общего числа домов с централизованным отоплением», — цитирует Селезнёва РИА Новости Крым.

В Советском районе подготовились только 73%, ведётся подписание актов и паспортов готовности (срок завершения — 1 октября). В Симферополе подписан 51% документов.

«Причина в том, что большое количество многоквартирных домов находятся в непосредственном способе управления, однако это не освобождает администрацию от ответственности, работы надо было начинать в апреле-мае-июне и контролировать процесс», — отметил Селезнёв.

К работе решено привлечь Инспекцию по жилнадзору.

Ранее URA.RU сообщало, что задолженность граждан и управляющих компаний по жилищно-коммунальным услугам в Курганской области превысила 2,6 млрд рублей на конец марта 2018 года.

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