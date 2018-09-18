Прокуратура заявила о многочисленных нарушениях на шахте в Кемеровской области

Региональная прокуратура заявила о многочисленных нарушениях на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области, сообщает портал ВашГород.ру.

В частности, три здания эксплуатировались без необходимых заключений об их безопасности.

Также в штате не хватало более 180 сотрудников, а некоторые из работников выходили на смены в нарушение норм отдыха.

Помимо этого шахтёрам было опасно трудиться в десятках горных выработок — мастера участка не обследовали закреплённые за ними маршруты, не проверялась несущая способность анкеров и т.д.

В общей сложности обнаружено 25 нарушений. Директору предписано их устранить.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области завели уголовное дело после гибели горняка на шахте.