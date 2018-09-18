Прокуратура заявила о многочисленных нарушениях на шахте в Кемеровской области
- РИА Новости
В частности, три здания эксплуатировались без необходимых заключений об их безопасности.
Также в штате не хватало более 180 сотрудников, а некоторые из работников выходили на смены в нарушение норм отдыха.
Помимо этого шахтёрам было опасно трудиться в десятках горных выработок — мастера участка не обследовали закреплённые за ними маршруты, не проверялась несущая способность анкеров и т.д.
В общей сложности обнаружено 25 нарушений. Директору предписано их устранить.
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