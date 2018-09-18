Более 30 человек отравились едой в больнице в Твери

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По меньшей мере 30 пациентов и двое сотрудников больницы в Твери отравились больничной пищей, сообщили в Следственном комитете. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Более 30 человек отравились едой в больнице в Твери
  • РИА Новости

«Больше 30 человек отравились больничной пищей. В Твери возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту отравления 30 пациентов и 2 медработников в областной клинической больнице», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

По данным СК, у всех диагностирована острая кишечная инфекция.

Ранее сообщалось, что число отравившихся в украинском городе Днепр учеников 62-й школы возросло до 38.

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