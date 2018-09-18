Соперник губернатора Хабаровского края согласился работать в правительстве региона
Как сообщает РИА Новости, Шпорт в видеообращении, которое было показано в ходе отведённого на дебаты времени, предложил Фургалу перейти работать в краевое правительство на должность первого заместителя главы региона.
Фургал отметил, что он «никогда не гнался за большими погонами» и для него «является важным возможность выполнить ту задачу и те обещания», которые он давал избирателям.
«Поэтому я принимаю его предложение и готов, если нужно, закатать рукава и сделать всё для улучшения жизни жителей края», — заявил Фургал в видеообращении.
Ранее стало известно, что Фургал и Шпорт станут соперниками во втором туре выборов губернатора Хабаровского края.