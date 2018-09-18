Соперник губернатора Хабаровского края согласился работать в правительстве региона

Сергей Фургал, соперник действующего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта во втором туре выборов главы региона, согласился работать в правительстве региона.

Как сообщает РИА Новости, Шпорт в видеообращении, которое было показано в ходе отведённого на дебаты времени, предложил Фургалу перейти работать в краевое правительство на должность первого заместителя главы региона.

Фургал отметил, что он «никогда не гнался за большими погонами» и для него «является важным возможность выполнить ту задачу и те обещания», которые он давал избирателям.

«Поэтому я принимаю его предложение и готов, если нужно, закатать рукава и сделать всё для улучшения жизни жителей края», — заявил Фургал в видеообращении.

Ранее стало известно, что Фургал и Шпорт станут соперниками во втором туре выборов губернатора Хабаровского края.