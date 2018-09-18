СМИ: Россия намерена открыть генконсульства на Пхукете и в Харбине

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Россия намерена открыть генеральные консульства в китайском городе Харбин и на острове Пхукет в Таиланде. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Департамент информации и печати МИД России.

Как заявили в департаменте, точная дата открытия генконсульства на Пхукете ещё не известна, так как всё зависит от решения ряда вопросов финансового и технического характера. Источник газеты в дипломатических кругах заявил, что «это произойдёт в ближайшее время».

Издание отмечает, что договорённость об открытии генконсульства России в Харбине и соответственно генконсульства КНР во Владивостоке была достигнута три года. Как заявил источник издания в дипломатических кругах, «есть шанс, что до конца года, в крайнем случае в начале будущего, генконсульство в Харбине будет открыто».

Ранее Nation News сообщал, что Россия откроет генконсульство на Пхукете.

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