В центре Москвы Lamborghini столкнулся с четырьмя машинами

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Спорткар Lamborghini столкнулся с четырьмя автомобилями на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по столице.

«На Новом Арбате столкнулись Lamborghini и Audi, после чего Lamborghini отбросило на припаркованные автомобили», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, один из участников ДТП не уступил дорогу другой машине во время разворота. 

По уточнённой информации, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре легковых автомобиля.

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