Эксперт оценил инициативу ввести в России сухой закон
- РИА Новости
«В этом абсолютно нет необходимости», — сказал Исаев.
По его словам, все косвенные статистические данные говорят об изменениях в лучшую сторону.
«Вся статистика: по смертности, по психозам алкогольным, она свидетельствует об улучшении ситуации. Причём статистика разная — и Минздрава, и ООН, и Росалкогольрегулирования», — пояснил эксперт.
Как подчеркнул Исаев, практика показывает, что сухой закон никогда ни к чему хорошему не приводил.
Ранее Милонов в беседе с Nation News уточнил своё предложение ввести в России сухой закон.