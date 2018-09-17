Эксперт оценил инициативу ввести в России сухой закон

Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с изданием «Ридус» оценил инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова ввести в России сухой закон.

«В этом абсолютно нет необходимости», — сказал Исаев.

По его словам, все косвенные статистические данные говорят об изменениях в лучшую сторону.

«Вся статистика: по смертности, по психозам алкогольным, она свидетельствует об улучшении ситуации. Причём статистика разная — и Минздрава, и ООН, и Росалкогольрегулирования», — пояснил эксперт.

Как подчеркнул Исаев, практика показывает, что сухой закон никогда ни к чему хорошему не приводил.

Ранее Милонов в беседе с Nation News уточнил своё предложение ввести в России сухой закон.