Эксперт оценил инициативу ввести в России сухой закон

Короткая ссылка
Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с изданием «Ридус» оценил инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова ввести в России сухой закон.
Эксперт оценил инициативу ввести в России сухой закон
  • РИА Новости

«В этом абсолютно нет необходимости», — сказал Исаев.

По его словам, все косвенные статистические данные говорят об изменениях в лучшую сторону.

«Вся статистика: по смертности, по психозам алкогольным, она свидетельствует об улучшении ситуации. Причём статистика разная — и Минздрава, и ООН, и Росалкогольрегулирования», — пояснил эксперт.

Как подчеркнул Исаев, практика показывает, что сухой закон никогда ни к чему хорошему не приводил.

Ранее Милонов в беседе с Nation News уточнил своё предложение ввести в России сухой закон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить