Эксперт оценил предложение ввести уголовную ответственность для «чёрных риелторов» в России

Экономист Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение ввести уголовную ответственность для «чёрных риелторов» в России.

По словам эксперта, инициатива направлена против мошенников.

«Здесь идёт речь не о микрофинансовых организациях, которые сегодня контролируются Центральным банком. Вся деятельность этих структур, несмотря на общественную критику, на сегодня полностью соответствует закону», — пояснил он.

Как отметил Шабанов, законодательный акт затрагивает организации, не имеющие никакой лицензии.

Эксперт добавил, что это свидетельствует о том, что власти и регулятор намерены наладить жёсткий контроль над рынком подобных финансовых услуг.

Ранее в пресс-службе Центробанка рассказали, что за январь — июнь 2018 года регулятор обнаружил 1890 организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием.

Также портал ВашГород.ру сообщал, что в Иркутской области вынесли приговор главарю банды «чёрных риелторов».