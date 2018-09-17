В Севастополе обезвредили якорную мину времён Великой Отечественной войны

Спасатели совместно с группой пиротехников Черноморского флота обезвредили малую якорную мину времён Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Взрывоопасный предмет обнаружил капитан проходившего мимо маломерного плавсредства в 300 метрах от берега заповедника «Херсонес Таврический».

Специалисты идентифицировали находку как советскую якорную мину. Акваторию опасной зоны оцепили.

Как сообщает «Новый Севастополь», боеприпас обезвредили в условиях максимальной безопасности для населения и окружающей среды. В работах участвовали 14 человек и три плавсредства.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии обезвредили 50-килограммовую авиационную бомбу.