Поклонская прокомментировала выбор кандидатуры Отари Аршбы на пост главы новой комиссии Госдумы

Депутат Наталья Поклонская, назначенная на пост главы комиссии Госдумы по доходам в октябре 2016 года, назвала решение партии «Единая Россия» выдвинуть депутата Отари Аршбу на пост новой объединённой комиссии прогнозируемым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодняшнее заседание фракции вполне прогнозируемое. Ничего неожиданного и такого спонтанного я не услышала. Я пришла поздравить Отари Ионовича», — сказала Поклонская.

Она заявила, что не будет предъявлять претензий на этот пост.

Кроме этого, депутат сообщила, что будет работать в рамках своих полномочий вне зависимости от состава и руководства комиссии.

Ранее стало известно, что президиум фракции «Единая Россия» выбрал Отари Аршбу кандидатом на пост главы объединённой думской комиссии по доходам, этике и мандатам.

13 сентября комитет Госдумы по контролю и регламенту принял решение объединить комиссию по этике, возглавляемую Аршбой, и комиссию по контролю за доходами, управляемую Поклонской.