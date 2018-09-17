Поклонская прокомментировала выбор кандидатуры Отари Аршбы на пост главы новой комиссии Госдумы
- РИА Новости
«Сегодняшнее заседание фракции вполне прогнозируемое. Ничего неожиданного и такого спонтанного я не услышала. Я пришла поздравить Отари Ионовича», — сказала Поклонская.
Она заявила, что не будет предъявлять претензий на этот пост.
Кроме этого, депутат сообщила, что будет работать в рамках своих полномочий вне зависимости от состава и руководства комиссии.
Ранее стало известно, что президиум фракции «Единая Россия» выбрал Отари Аршбу кандидатом на пост главы объединённой думской комиссии по доходам, этике и мандатам.
13 сентября комитет Госдумы по контролю и регламенту принял решение объединить комиссию по этике, возглавляемую Аршбой, и комиссию по контролю за доходами, управляемую Поклонской.