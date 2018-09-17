Поклонская прокомментировала выбор кандидатуры Отари Аршбы на пост главы новой комиссии Госдумы

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Депутат Наталья Поклонская, назначенная на пост главы комиссии Госдумы по доходам в октябре 2016 года, назвала решение партии «Единая Россия» выдвинуть депутата Отари Аршбу на пост новой объединённой комиссии прогнозируемым. Об этом сообщает РИА Новости.
Поклонская прокомментировала выбор кандидатуры Отари Аршбы на пост главы новой комиссии Госдумы
  • РИА Новости

«Сегодняшнее заседание фракции вполне прогнозируемое. Ничего неожиданного и такого спонтанного я не услышала. Я пришла поздравить Отари Ионовича», — сказала Поклонская.

Она заявила, что не будет предъявлять претензий на этот пост.

Кроме этого, депутат сообщила, что будет работать в рамках своих полномочий вне зависимости от состава и руководства комиссии.

Ранее стало известно, что президиум фракции «Единая Россия» выбрал Отари Аршбу кандидатом на пост главы объединённой думской комиссии по доходам, этике и мандатам. 

13 сентября комитет Госдумы по контролю и регламенту принял решение объединить комиссию по этике, возглавляемую Аршбой, и комиссию по контролю за доходами, управляемую Поклонской.

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