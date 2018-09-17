Милонов уточнил своё предложение ввести в России сухой закон

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Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News уточнил своё предложение ввести в России сухой закон.
Милонов уточнил своё предложение ввести в России сухой закон
  • РИА Новости

«На сегодняшний день я говорю об этом как о проблеме, высказываю свою точку зрения и высказываю, что закон должен быть», — отметил он.

По словам парламентария, он понимает, что в таком виде закон принимать не будут.

«Но пусть хоть задумаются, что алкоголизм является самым распространённым заболеванием в нашей стране — в отдельных регионах до 50%», — пояснил он.

Милонов считает, что это не только медицинское, но и социальное заболевание.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT инициативу Милонова.

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