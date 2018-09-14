В Хакасии завели дело из-за травмирования ребёнка при падении с батута

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В Хакасии завели уголовное дело по факту травмирования четырёхлетнего ребёнка при падении с батута, сообщает Nation News.

Инцидент произошёл в детском развлекательном центре в Черногорске в июне 2018 года. В результате падения ребёнка его здоровью был нанесён тяжкий вред.

Причиной случившегося стало грубое нарушение владельцем центра правил эксплуатации надувного оборудования и непринятие мер по установке ударопоглощающих элементов, соответствующих рекомендациям производителя.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится на сайте регионального СУ СК России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области организовали проверку из-за опрокидывания батута с детьми.

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