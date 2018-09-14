С 2014 по 2018 год ФТС 32 раза пресекла ввоз в Россию наркотика из Перу

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Федеральная таможенная служба (ФТС) предоставила данные по количеству попыток незаконного ввоза наркотического средства ДМТ (диметилтриптамин — сильнодействующее психоактивное вещество из класса триптаминов) в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
С 2014 по 2018 год ФТС 32 раза пресекла ввоз в Россию наркотика из Перу
  • РИА Новости

«C 2014 по 2018 год таможенными органами выявлено 54 случая незаконного ввоза наркотического вещества ДМТ», — сообщили в пресс-службе ФТС.

Как отметили представители ФТС, в 32 случаях из 54 наркотическое средство на территорию страны пытались ввезти из Перу.

Как правило, ДМТ пытаются ввезти в страну в составе аяуаски — шаманского напитка индейских племён Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что таможенные службы аэропорта Домодедово предотвратили четыре попытки незаконного ввоза наркотического вещества общим весом более 70 кг.

В августе СМИ сообщали, что художник Максим Герт был приговорён к 11,5 года колонии строгого режима за попытку ввоза полуторалитровой бутылки аяуаски.

Художника задержали весной 2017 года после прохождения таможенного контроля в Домодедове. По словам осуждённого, национальной перуанской настойкой он собирался лечить сильные боли в спине.

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