С 2014 по 2018 год ФТС 32 раза пресекла ввоз в Россию наркотика из Перу
- РИА Новости
«C 2014 по 2018 год таможенными органами выявлено 54 случая незаконного ввоза наркотического вещества ДМТ», — сообщили в пресс-службе ФТС.
Как отметили представители ФТС, в 32 случаях из 54 наркотическое средство на территорию страны пытались ввезти из Перу.
Как правило, ДМТ пытаются ввезти в страну в составе аяуаски — шаманского напитка индейских племён Латинской Америки.
Ранее сообщалось, что таможенные службы аэропорта Домодедово предотвратили четыре попытки незаконного ввоза наркотического вещества общим весом более 70 кг.
В августе СМИ сообщали, что художник Максим Герт был приговорён к 11,5 года колонии строгого режима за попытку ввоза полуторалитровой бутылки аяуаски.
Художника задержали весной 2017 года после прохождения таможенного контроля в Домодедове. По словам осуждённого, национальной перуанской настойкой он собирался лечить сильные боли в спине.