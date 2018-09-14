В Кремле выразили обеспокоенность из-за ситуации с церковью на Украине

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Информация о возможных решениях в отношении церкви на Украине вызывает обеспокоенность, но государство не может вмешиваться в церковные дела. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле выразили обеспокоенность из-за ситуации с церковью на Украине
  • РИА Новости

Он сообщил, что в Кремле следят за внеочередным заседанием Священного синода Русской православной церкви в Москве, в ходе которого обсуждаются разногласия с Константинопольским патриархатом из-за ситуации с церковью на Украине.

«Безусловно, в Кремле следят за этим событием. Безусловно, тревожная информация, которая поступает о, скажем так, возможных решениях в отношении церкви на Украине, конечно, вызывает обеспокоенность», — сказал он.

Песков отметил, что «это вопросы межцерковного диалога, церковное дело», в которые государство не может вмешиваться. 

«Для Москвы и для всего православного мира единственный предпочтительный сценарий — сохранение единства православного мира», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Священный cинод РПЦ выразил протест из-за решения Константинопольского патриархата назначить двух экзархов на Украине, где действует каноническая Украинская православная церковь — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата.

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