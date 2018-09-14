Прокуратура проверит сообщения о заболевании 50 детей серозным менингитом на Сахалине

Прокуратура Сахалинской области начала проверку сообщений СМИ о заболевании пятидесяти детей серозным менингитом.

«Органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка по информации СМИ о заболевании пятидесяти детей серозным менингитом», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после того, как по меньшей мере у 12 воспитанников екатеринбургского спортивного клуба была выявлена острая кишечная инфекция.