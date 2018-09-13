На Москве-реке могут построить круглогодичный бассейн

Короткая ссылка
На набережной Марка Шагала в Москве могут построить круглогодичный бассейн, сообщает kp.ru.
На Москве-реке могут построить круглогодичный бассейн
  • РИА Новости

Как заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, с такой инициативой выступил застройщик.

Бассейн диаметром 25 метров предложили разместить в старом русле Москвы-реки.

Он будет выполнен в виде понтона с необходимыми коммуникациями. Его намерены построить к 2026 году.

Кузнецов добавил, что рассматривается техническая возможность реализации проекта, передаёт Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Ранее сообщалось о начале строительства тоннеля БКЛ под каналом имени Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить