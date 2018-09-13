На Москве-реке могут построить круглогодичный бассейн

На набережной Марка Шагала в Москве могут построить круглогодичный бассейн, сообщает kp.ru.

Как заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, с такой инициативой выступил застройщик.

Бассейн диаметром 25 метров предложили разместить в старом русле Москвы-реки.

Он будет выполнен в виде понтона с необходимыми коммуникациями. Его намерены построить к 2026 году.

Кузнецов добавил, что рассматривается техническая возможность реализации проекта, передаёт Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Ранее сообщалось о начале строительства тоннеля БКЛ под каналом имени Москвы.