На Москве-реке могут построить круглогодичный бассейн
- РИА Новости
Как заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, с такой инициативой выступил застройщик.
Бассейн диаметром 25 метров предложили разместить в старом русле Москвы-реки.
Он будет выполнен в виде понтона с необходимыми коммуникациями. Его намерены построить к 2026 году.
Кузнецов добавил, что рассматривается техническая возможность реализации проекта, передаёт Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
Ранее сообщалось о начале строительства тоннеля БКЛ под каналом имени Москвы.