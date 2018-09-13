Власти Москвы рассказали о строительстве метро от «Марьиной Рощи» до «Селигерской»

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора Мосметростроя Олег Мельников в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о строительстве участка метрополитена от «Марьиной Рощи» до «Селигерской».
Власти Москвы рассказали о строительстве метро от «Марьиной Рощи» до «Селигерской»
  • ©mos.ru

«Ещё на этапе подготовительных работ было понятно, что придётся замораживать грунты, использовать химические закрепители, чтобы вода не попала в тоннели. Это сплотило нашу команду. Все — от рабочего до руководства — просчитывали проходку тоннелей», — заявил он.

По его словам, наиболее сложным было сооружение станции «Верхние Лихоборы».

Как отметил Мельников, если пришёл строить метро, то понимаешь, что задачи нужно ставить максимально чётко.

«Организация всегда сооружала станции не только для ежедневной работы с пассажирами. Метрополитен — это ещё и объекты гражданской обороны», — добавил он.

Ранее m24 сообщало, что участок Московского метрополитена от «Улицы Новаторов» до «Севастопольского проспекта» соединит Московское центральное кольцо и Большую кольцевую линию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить