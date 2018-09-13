В России предложили упростить порядок захода иностранных туристических судов в Арктику

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В России предложили упростить порядок захода иностранных туристических судов во внутренние морские воды, прилегающие к территориям Арктической зоны и Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщают «Известия».
В России предложили упростить порядок захода иностранных туристических судов в Арктику
  • РИА Новости

Соответствующий законопроект разработан правительством России. Его планируют поддержать в Госдуме.

На данный момент иностранные туристические суда вправе заходить только в порты из специального списка, утверждаемого кабмином. Данные об их маршруте должны содержаться в приложении к разрешению на осуществление туристической деятельности, которое выдаёт Ростуризм.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что из-за увеличения интереса к Русской Арктике и роста турпотока на этом направлении маршруты можно будет корректировать.

«Нам необходимо сделать более гибкими правовые механизмы, которые регулируют данную сферу деятельности, и при этом сохранить безопасность наших границ», — заявил зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный.

Со своей стороны, глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв отметил, что уникальная природа, многочисленные памятники культуры и истории, удобное географическое положение сделали Дальний Восток центром пересечения международных маршрутов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил рост спроса на круизы в Арктику и Антарктику среди россиян.

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