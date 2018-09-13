Госдума одобрила законопроект о наказании за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста

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Госдума приняла в первом чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщает РИА Новости.
Госдума одобрила законопроект о наказании за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста
  • РИА Новости

В начале сентября президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, согласно которому отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечёт штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы до 360 часов.

Отмечается, что соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс.

Согласно документу под предпенсионным возрастом понимается период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством России.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости не допустить трудовой дискриминации по возрасту. По его словам, для этого надо усилить контроль за деятельностью работодателей. Он добавил, что нужно создавать дополнительные условия для повышения квалификации и профессиональной переподготовки таких специалистов.

В конце июля стало известно, что Минтруд России подготовил план, который предусматривает усиление ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста. Отмечается, что в проект плана в том числе включены мероприятия по защите трудовых прав старшего поколения, работе с ним органов занятости. Также планируется создание горячей линии по вопросам соблюдения трудовых прав граждан предпенсионного возраста.

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