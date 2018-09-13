В Удмуртии могут ввести льготу по уплате транспортного налога для многодетных малообеспеченных семей

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В Удмуртии могут ввести льготу по уплате транспортного налога для многодетных малообеспеченных семей, соответствующий законопроект в первом чтении приняли в республиканском Госсовете.
В Удмуртии могут ввести льготу по уплате транспортного налога для многодетных малообеспеченных семей
  • РИА Новости

Как сообщает ИА «Удмуртия», 50-процентные послабления от действующей ставки могут получить граждане из указанной категории, у которых мощность двигателя транспортного средства не превышает 150 лошадиных сил. 

По данным регионального министерства социальной политики и труда, на начало 2018 года в республике насчитывалось почти 20,8 тыс. многодетных семей. Из них малообеспеченных — 17,4 тыс.

Поправки к законопроекту рассмотрят до 1 октября 2018 года.

Ранее m24 сообщало, что в Москве предложили ввести бесплатные топливные карты для многодетных семей.

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