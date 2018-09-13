В Новгородской области вынесли приговор по делу о гибели ребёнка

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В Новгородской области вынесли приговор в отношении двух местных жителей по делу о гибели ребёнка, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Новгородской области вынесли приговор по делу о гибели ребёнка
  • РИА Новости

По имеющимся данным, 22 марта 2018 года на одной из улиц деревни Травково женщина и трое детей проходили рядом со зданием, где проводились работы по спиливанию деревьев. Семилетняя девочка выбежала чуть вперёд матери и попала под дерево. Она скончалась на месте.

Как оказалось, предприниматель привлёк к работе знакомого и не огородил место валки, что привело к гибели ребёнка.

«Приговором суда им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год и лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством, а также контролем и обеспечением техники безопасности при проведении работ по удалению аварийных деревьев сроком на один год», — говорится на сайте регионального СУ СК.

Вердикт ещё не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале организовали расследование из-за получения подростком травмы в школе.

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