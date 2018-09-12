Скворцова рассказала о развитии перинатальных центров в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в беседе с kp.ru рассказала о развитии перинатальных центров в стране.

«Принципиально новым этапом в развитии отечественной службы родовспоможения стала федеральная программа по развитию сети перинатальных центров. Это беспрецедентная инициатива», — отметила она.

По её словам, к концу 2018 года будет открыто семь таких учреждений, а по итогам программы их должно стать 94.

Как заявила Скворцова, благодаря программе удалось добиться беспрецедентного для российской истории снижения уровня младенческой и медицинской смертности.

«Напомню, что, по плановым расчётам, показатель младенческой смертности должен был в 2017 году составить 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми, но нам удалось снизить его до 5,6. За семь месяцев этого года мы достигли показателя 5,2 случая смерти на 1 тыс. родившихся живыми», — уточнила министр.

Она добавила, что за шесть лет показатель снизился на 35%.

Кроме того, существенно уменьшилась и материнская смертность — в 2017 году она составила 8,8 на 100 тыс. За последние пять лет снижение составило более 22%.

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