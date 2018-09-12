Скворцова рассказала о развитии перинатальных центров в России

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в беседе с kp.ru рассказала о развитии перинатальных центров в стране.
Скворцова рассказала о развитии перинатальных центров в России
  • РИА Новости

«Принципиально новым этапом в развитии отечественной службы родовспоможения стала федеральная программа по развитию сети перинатальных центров. Это беспрецедентная инициатива», — отметила она.

По её словам, к концу 2018 года будет открыто семь таких учреждений, а по итогам программы их должно стать 94.

Как заявила Скворцова, благодаря программе удалось добиться беспрецедентного для российской истории снижения уровня младенческой и медицинской смертности.

«Напомню, что, по плановым расчётам, показатель младенческой смертности должен был в 2017 году составить 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми, но нам удалось снизить его до 5,6. За семь месяцев этого года мы достигли показателя 5,2 случая смерти на 1 тыс. родившихся живыми», — уточнила министр.

Она добавила, что за шесть лет показатель снизился на 35%.

Кроме того, существенно уменьшилась и материнская смертность — в 2017 году она составила 8,8 на 100 тыс. За последние пять лет снижение составило более 22%.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Башкирии заявили о росте рождаемости в июле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить