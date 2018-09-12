Путина приняли в ряды вожатых детского центра «Океан»

Президента России Владимира Путина приняли в ряды вожатых всероссийского детского центра «Океан», передаёт РИА Новости.

Сообщается, что после пленарной сессии на Восточном экономическом форуме российский лидер посетил центр вместе с председателем КНР Си Цзиньпином.

«По поручению вожатского отряда «Исток» с огромным удовольствием принимаем вас в ряды вожатых всероссийского детского центра «Океан», — сказал директор Андрей Базилевский.

Он подарил Путину толстовку с символикой детского центра, а Си Цзиньпину педагоги вручили его фотопортрет, сделанный десять лет назад во время посещения им лагеря.

В 2017 году Путин открыл смену в крымском «Артеке».