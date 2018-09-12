СМИ: Сибирский федеральный округ признали лидером по количеству отходов производства и потребления

Сибирский федеральный округ признали лидером по количеству отходов производства и потребления, сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект доклада Минприроды о состоянии и охране окружающей среды в 2017 году.

Объём отходов в СФО составил 4,4 млрд тонн, или 71% от общего показателя по стране.

Из документа следует, что это связано с добычей угля в Кемеровской области — основном угледобывающем регионе.

Второе место занимает Дальневосточный федеральный округ (632 млн тонн).

В Северо-Западном — 465 млн тонн, в Уральском — 281 млн тонн, в Центральном и Приволжском — 249 млн тонн и 154 млн тонн соответственно. В Южном округе выявлено менее 19 млн тонн.

Самый низкий показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе — 3,7 млн тонн, или 0,06% от общего показателя.

Всего с 2010 по 2017 год количество ежегодно образующихся отходов по России выросло с 3,7 млрд тонн до 6,2 млрд тонн. Рост — 66,5%.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ликвидировали 830 несанкционированных свалок и навалов мусора за неделю.