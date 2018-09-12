В России стартовал конкурс «Гарантия качества — 2018», сообщает kp.ru.

Отмечается, что его проводит федеральный научный центр пищевых систем имени Горбатова при поддержке комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, а также при помощи и поддержке Минсельхоза России.

Как рассказал председатель комитета Михаил Щетинин, это соревнование между производителями продукции.

О своём участии заявили предприятия из 27 регионов. Они представят 182 образца.

По словам организаторов, на данный момент больше всего заявок поступило от предприятий из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Московской области.

Итоги конкурса подведут 8 ноября 2018 года.

Ранее m24 сообщало, что Роскачество отчиталось о проверке варёно-мороженых креветок.