В центрах «Московской смены» отдохнули почти 25 тысяч детей за лето

В центрах дневного пребывания «Московской смены» отдохнули почти 25 тыс. детей за лето, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.

В 2018 году надзор осуществляли за 270 летними учреждениями, среди которых 23 учреждения отдыха и оздоровления. Ситуацию контролировали и в 20 стационарных загородных оздоровительных лагерях, а также в трёх городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.

Помимо этого, отслеживалась работа 247 центров отдыха «Московская смена».

Инцидентов с массовыми заболеваниями и укусами клещей не зафиксированы.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало о работе почти 650 детских лагерей в Удмуртии.