В Москве рассказали об интеграции новых станций метро с МЦК и железными дорогами

Короткая ссылка
В столице рассказали об интеграции новых станций метро с Московским центральным кольцом и железными дорогами, сообщает газета «Вечерняя Москва».
В Москве рассказали об интеграции новых станций метро с МЦК и железными дорогами
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Например, транспортно-пересадочный узел «Окружная» позволит обеспечить комфортную пересадку пассажиров между метрополитеном, МЦК и Савёловским направлением.

«Ожидается, что пассажиропоток этого узла достигнет 138 тыс. человек в сутки», — заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, запуск нового хаба поможет снизить нагрузку на Савёловский вокзал и станции метро «Савёловская» и «Тимирязевская».

Кроме того, транспортно-пересадочный узел «Новохохловская» свяжет Курское направление с МЦК, снизит нагрузку на Курский вокзал и ближайшие остановочные пункты и станции метро.

Ранее m24 сообщало, что на МЦК установлен новый суточный рекорд по числу пассажиров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить