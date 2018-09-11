В Москве рассказали об интеграции новых станций метро с МЦК и железными дорогами

В столице рассказали об интеграции новых станций метро с Московским центральным кольцом и железными дорогами, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Например, транспортно-пересадочный узел «Окружная» позволит обеспечить комфортную пересадку пассажиров между метрополитеном, МЦК и Савёловским направлением.

«Ожидается, что пассажиропоток этого узла достигнет 138 тыс. человек в сутки», — заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, запуск нового хаба поможет снизить нагрузку на Савёловский вокзал и станции метро «Савёловская» и «Тимирязевская».

Кроме того, транспортно-пересадочный узел «Новохохловская» свяжет Курское направление с МЦК, снизит нагрузку на Курский вокзал и ближайшие остановочные пункты и станции метро.

Ранее m24 сообщало, что на МЦК установлен новый суточный рекорд по числу пассажиров.