Движение поездов на жёлтой линии московского метро восстановлено

Движение поездов между станциями «Раменки» и «Говорово» Солнцевской (жёлтой) линии столичного метро восстановлено.

Об этом сообщается в Twitter метрополитена.

Движение поездов между станциями «Говорово» и «Раменки» восстановлено и введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 10 сентября 2018 г.

«Движение поездов между станциями «Говорово» и «Раменки» восстановлено и введено в график», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что движение поездов на данном отрезке пути приостановлено по техническим причинам.

Также портал Nation News передавал, что на станции «Сходненская» столичного метро погиб пассажир.