Движение поездов на жёлтой линии московского метро восстановлено
Об этом сообщается в Twitter метрополитена.
Движение поездов между станциями «Говорово» и «Раменки» восстановлено и введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 10 сентября 2018 г.
«Движение поездов между станциями «Говорово» и «Раменки» восстановлено и введено в график», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что движение поездов на данном отрезке пути приостановлено по техническим причинам.
Также портал Nation News передавал, что на станции «Сходненская» столичного метро погиб пассажир.