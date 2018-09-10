Движение поездов на жёлтой линии московского метро восстановлено

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Движение поездов между станциями «Раменки» и «Говорово» Солнцевской (жёлтой) линии столичного метро восстановлено.

Об этом сообщается в Twitter метрополитена.

«Движение поездов между станциями «Говорово» и «Раменки» восстановлено и введено в график», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что движение поездов на данном отрезке пути приостановлено по техническим причинам.

Также портал Nation News передавал, что на станции «Сходненская» столичного метро погиб пассажир.

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