Движение поездов на участке жёлтой линии метро Москвы приостановлено
Об этом сообщается в Twitter метрополитена.
Между станциями «Говорово» и «Раменки» временно нет движения поездов по техническим причинам. Прикладываем все усилия для восстановления движения.— Московское метро (@MetroOperativno) 10 сентября 2018 г.
«Между станциями «Говорово» и «Раменки» временно нет движения поездов по техническим причинам. Прикладываем все усилия для восстановления движения», — говорится в тексте.
Ранее издание «Дни.ру» передавало, что на юго-западном участке Большой кольцевой линии в Москве началось строительство лёгкого перегонного тоннеля от станции «Проспект Вернадского» до «Мичуринского проспекта».