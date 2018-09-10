Движение поездов на участке жёлтой линии метро Москвы приостановлено

Движение поездов между станциями «Раменки» и «Говорово» Солнцевской (жёлтой) линии столичного метро приостановлено по техническим причинам.

Об этом сообщается в Twitter метрополитена.

Между станциями «Говорово» и «Раменки» временно нет движения поездов по техническим причинам. Прикладываем все усилия для восстановления движения. — Московское метро (@MetroOperativno) 10 сентября 2018 г.

«Между станциями «Говорово» и «Раменки» временно нет движения поездов по техническим причинам. Прикладываем все усилия для восстановления движения», — говорится в тексте.

Ранее издание «Дни.ру» передавало, что на юго-западном участке Большой кольцевой линии в Москве началось строительство лёгкого перегонного тоннеля от станции «Проспект Вернадского» до «Мичуринского проспекта».