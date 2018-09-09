В «Ростелекоме» рассказали об уровне кибератак в единый день голосования

Вице-президент «Ростелекома» Артемий Прокопенко заявил, что число кибератак на инфраструктуру, котороя обеспечивает проведение выборов, в единый день голосования 9 сентября было меньшим, чем на выборах президента России, которые прошли 18 марта.

«В этом году было гораздо меньше атак на нашу инфраструктуру, и это связано не только с тем, что масштабы выборов были меньше, но и с тем, что с президентских выборов, где объёмы атак были достаточно серьёзными, все поняли, что служба кибербезопасности компании «Ростелеком» работает максимально надёжно», — приводит ТАСС слова Прокопенко.

Он отметил, что «нет смысла пытаться получить какую-либо информацию или взломать портал».

«Ночью мы зафиксировали пару попыток анализа структуры, но они были успешно отражены», — добавил Прокопенко.

9 сентября в России проходит единый день голосования.