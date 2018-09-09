Эксперт оценил ход выборов глав регионов России

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Анна Лушникова
Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев в беседе с RT поделился мнением о проходящем в России едином дне голосования.
Эксперт оценил ход выборов глав регионов России
  • РИА Новости

«По данным независимых общественных наблюдателей и Центризбиркома, жалоб меньше, чем в прошлый сезон. После расследований их количество ещё уменьшается, потому что иногда они не подтверждаются. Выборы проходят чисто, всё спокойно. Явка такая, как предсказывалось социологами, то есть естественная», — считает эксперт.

Как отметил Матвейчев, подсчёт голосов и голосование ещё продолжаются, поэтому о результатах говорить пока рано.

«В общем, всё идёт в штатном порядке», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов избран губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа большинством голосов депутатов окружного заксобрания.

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