Эксперт оценил ход выборов глав регионов России
- РИА Новости
«По данным независимых общественных наблюдателей и Центризбиркома, жалоб меньше, чем в прошлый сезон. После расследований их количество ещё уменьшается, потому что иногда они не подтверждаются. Выборы проходят чисто, всё спокойно. Явка такая, как предсказывалось социологами, то есть естественная», — считает эксперт.
Как отметил Матвейчев, подсчёт голосов и голосование ещё продолжаются, поэтому о результатах говорить пока рано.
«В общем, всё идёт в штатном порядке», — заключил он.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов избран губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа большинством голосов депутатов окружного заксобрания.