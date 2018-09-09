Избирательные участки открылись в регионах Центральной России

Избирательные участки для голосования начали работу в регионах Центрального федерального округа России.

Об этом сообщает РИА Новости.

В 8:00 открылись избирательные участки в Москве и области.

Кроме того, в 08:00 (мск) заработали участки во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Орловской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях, а в Приволжском федеральном округе — в Нижегородской области.

В единый день голосования 9 сентября в России проходят прямые выборы глав 22 регионов страны, депутатов законодательных органов 16 субъектов федерации, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что первые семь избирательных участков на выборах мэра столицы открылись в Москве.