Избирательные участки открылись в регионах Центральной России
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Об этом сообщает РИА Новости.
В 8:00 открылись избирательные участки в Москве и области.
Кроме того, в 08:00 (мск) заработали участки во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Орловской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях, а в Приволжском федеральном округе — в Нижегородской области.
В единый день голосования 9 сентября в России проходят прямые выборы глав 22 регионов страны, депутатов законодательных органов 16 субъектов федерации, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления.
Ранее сообщалось, что первые семь избирательных участков на выборах мэра столицы открылись в Москве.