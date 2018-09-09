В сети появилось видео столкновения плавучего крана с Крымским мостом

Очевидцы сняли видео, на кадрах которого запечатлено столкновение плавучего крана с опорой Крымского моста.

Видеозапись опубликована на видеохостинге YouTube.

Судя по кадрам записи, погодные условия, установившиеся в момент ЧП в акватории Керченского пролива, достаточно непростые: сильные порывы ветра, шторм, дождь.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу оператора моста — ФКУ «Упрдор «Тамань» передавало, что в Керченском проливе плавучий кран, который сорвало с якоря, был прибит к опоре Крымского моста.

В результате инцидента погнулось несколько метров барьерного ограждения моста, повреждена мачта освещения.