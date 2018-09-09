В сети появилось видео столкновения плавучего крана с Крымским мостом
Видеозапись опубликована на видеохостинге YouTube.
Судя по кадрам записи, погодные условия, установившиеся в момент ЧП в акватории Керченского пролива, достаточно непростые: сильные порывы ветра, шторм, дождь.
Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу оператора моста — ФКУ «Упрдор «Тамань» передавало, что в Керченском проливе плавучий кран, который сорвало с якоря, был прибит к опоре Крымского моста.
В результате инцидента погнулось несколько метров барьерного ограждения моста, повреждена мачта освещения.