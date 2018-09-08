В Краснодарском крае пассажирский автобус снесло в море селевым потоком

Короткая ссылка
В селе Широкая Балка в Краснодарском крае пассажирский автобус снесло в море селевым потоком, сообщает портал «Юга.ру».
В Краснодарском крае пассажирский автобус снесло в море селевым потоком

Как заявили в пресс-службе администрации Новороссийска, в ночь на 8 сентября в городе за 12 часов выпало более 50 мм осадков, что является месячной нормой. Около полуночи во время ливня по устью реки Чухабль на дорогу сошла грязекаменная масса объёмом около 200 кубометров.

«Автобус находился на стоянке в тот момент, когда сошёл сель. Информация уточняется», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пострадавших нет.

5 сентября сообщалось, что на Сахалине отменили все поезда дальнего следования из-за тайфуна «Джеби».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить