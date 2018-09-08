В селе Широкая Балка в Краснодарском крае пассажирский автобус снесло в море селевым потоком, сообщает портал «Юга.ру».

Как заявили в пресс-службе администрации Новороссийска, в ночь на 8 сентября в городе за 12 часов выпало более 50 мм осадков, что является месячной нормой. Около полуночи во время ливня по устью реки Чухабль на дорогу сошла грязекаменная масса объёмом около 200 кубометров.

«Автобус находился на стоянке в тот момент, когда сошёл сель. Информация уточняется», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пострадавших нет.

5 сентября сообщалось, что на Сахалине отменили все поезда дальнего следования из-за тайфуна «Джеби».