В Ростовской области отстранили от должности обвиняемого в отравлении сотрудников авиазавода таллием
Расследование уголовного дела по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» продолжается.
Ранее мужчина находился под домашним арестом. Позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
В апреле стало известно, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в отравлении таллием примерно 30 сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.
В марте сообщалось, что по факту массового отравления на авиазаводе в Таганроге было возбуждено уголовное дело.