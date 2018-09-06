В Ростовской области отстранили от должности обвиняемого в отравлении сотрудников авиазавода таллием

В Ростовской области временно отстранён от должности инженер авиазавода, обвиняемый в отравлении таллием сотрудников предприятия, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Расследование уголовного дела по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» продолжается.

Ранее мужчина находился под домашним арестом. Позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В апреле стало известно, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в отравлении таллием примерно 30 сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

В марте сообщалось, что по факту массового отравления на авиазаводе в Таганроге было возбуждено уголовное дело.