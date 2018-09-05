Вдова погибшего в ДТП с участием главы гордумы Тюмени рассказала о своей жизни после трагедии

Вдова Артёма Пака, погибшего в ДТП с внедорожником спикера городского парламента Тюмени, рассказала RT, в каком положении оказалась после инцидента, который произошёл в конце июня.

«Конечно, тяжело. Сейчас очень тяжело, и в дальнейшем ещё тяжелее будет. Потому что сейчас самому младшему (ребёнку. — RT) два года. Ещё один чуть постарше — ему четыре. Они вообще его (отца. —RT) помнить не будут. Да и плюс ещё я беременная пятым, он вообще не узнает отца», — сообщила вдова погибшего Наталья Пак.

Она отметила, что теперь её «некому из роддома встретить элементарно». Однако Наталья подчеркнула, что при этом «никого ни в чём не обвиняет».

Полный текст интервью с вдовой погибшего читайте на сайте RT утром 6 сентября.