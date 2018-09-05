Вдова погибшего в ДТП с участием главы гордумы Тюмени рассказала о своей жизни после трагедии

Короткая ссылка
Вдова Артёма Пака, погибшего в ДТП с внедорожником спикера городского парламента Тюмени, рассказала RT, в каком положении оказалась после инцидента, который произошёл в конце июня.
Вдова погибшего в ДТП с участием главы гордумы Тюмени рассказала о своей жизни после трагедии
  • Председатель Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев
  • © tyumen.er.ru

«Конечно, тяжело. Сейчас очень тяжело, и в дальнейшем ещё тяжелее будет. Потому что сейчас самому младшему (ребёнку. — RT) два года. Ещё один чуть постарше — ему четыре. Они вообще его (отца. —RT) помнить не будут. Да и плюс ещё я беременная пятым, он вообще не узнает отца», — сообщила вдова погибшего Наталья Пак.

Она отметила, что теперь её «некому из роддома встретить элементарно». Однако Наталья подчеркнула, что при этом «никого ни в чём не обвиняет».

Полный текст интервью с вдовой погибшего читайте на сайте RT утром 6 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить