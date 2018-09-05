Мэр города Трёхгорного записал видеообращение в связи с землетрясением

Короткая ссылка
Мэр закрытого административно-территориального образования Трёхгорный Евгений Сычёв записал видеообращение в связи с землетрясением, сообщает URA.RU.
Мэр города Трёхгорного записал видеообращение в связи с землетрясением
  • РИА Новости

«Минувшей ночью вы испытали необычные явления, которые никогда не испытывали в нашей местности, — подземные толчки природного характера. В 04:20 был собран городской штаб, где проанализировали ситуацию и согласовали действия с МЧС», — заявил чиновник.

По его словам, подтверждено, что на территориях Челябинской и Свердловской областей, а также Башкирии зафиксированы толчки магнитудой 5,5.

Как отметил Сычёв, проверены все энергетические системы и системы жизнеобеспечения, никаких повреждений нет, здания и сооружения находятся в штатном состоянии.

«Мы все понимаем, что и так у нас закрытый режимный город, особые условия проживания. Но такие события впервые и тоже накладывают отпечаток на наши действия», — добавил он.

Обращение Сычёва было показано на ТРК «ТВС».

Ранее сообщалось, что на Урале зафиксировано второе за сутки землетрясение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить