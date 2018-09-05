На Белоярской АЭС прокомментировали ситуацию в связи с землетрясением

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На Белоярской атомной электростанции прокомментировали ситуацию после землетрясения, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр.
На Белоярской АЭС прокомментировали ситуацию в связи с землетрясением
  • РИА Новости

На предприятии отметили, что работа продолжается в штатном режиме.

«Никаких воздействий на Белоярскую АЭС не было», — добавили в пресс-центре.

Ранее стало известно, что на Урале зафиксировано второе за сутки землетрясение.

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