МЧС устанавливает причину хлопка в жилом доме в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС выясняют причину хлопка в квартире жилого дома. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя городского управления МЧС.

В спасательном ведомстве сообщили, что хлопок произошёл в 23:00 в квартире на четвёртом этаже девятиэтажного дома, расположенного на улице Народного Ополчения.

После инцидента за медицинской помощью обратился один мужчина.

«Причина хлопка выясняется. Газовое оборудование не повреждено. Эвакуация жильцов не производится. Мужчина находится в шоковом состоянии», — заявили в МЧС.

В июле стало известно, что в Петербурге в результате хлопка газа погибли два человека, ещё трое пострадали,