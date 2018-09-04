Российские инспекторы посетят военный объект в Бельгии

Группа российских инспекторов 4 сентября проведёт проверку бельгийского военного объекта. Об этом заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооружённых сил Бельгии», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, проверка будет проведена в течение одного дня.

Командование военного объекта в ходе в брифинга предоставит российским инспекторам информацию о личном составе и основных системах вооружения и техники.

Ранее стало известно, что российские инспекторы посетят объект ВС Франции.