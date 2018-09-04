Российские инспекторы посетят военный объект в Бельгии
«В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооружённых сил Бельгии», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, проверка будет проведена в течение одного дня.
Командование военного объекта в ходе в брифинга предоставит российским инспекторам информацию о личном составе и основных системах вооружения и техники.
Ранее стало известно, что российские инспекторы посетят объект ВС Франции.