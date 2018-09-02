В Петербурге задержали вооружённого ружьём мужчину после стрельбы в жилом доме
- РИА Новости
«Задержан мужчина 1973 года рождения, изъято охотничье ружьё двуствольное», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет, задержанный доставлен в отделение полиции.
Сообщение о стрельбе в доме по адресу улица Костюшко, 76 поступило около 16:00 мск.
Придомовая территория была оцеплена, также пришлось перекрыть на два часа газоснабжение пяти квартир.
Ранее сообщалось, что в Петербурге полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета на набережной Мартынова.