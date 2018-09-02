В Петербурге задержали вооружённого ружьём мужчину после стрельбы в жилом доме

Полиция задержала мужчину, вооружённого охотничьим ружьём, после стрельбы в жилом доме. Об этом заявили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Задержан мужчина 1973 года рождения, изъято охотничье ружьё двуствольное», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет, задержанный доставлен в отделение полиции.

Сообщение о стрельбе в доме по адресу улица Костюшко, 76 поступило около 16:00 мск.

Придомовая территория была оцеплена, также пришлось перекрыть на два часа газоснабжение пяти квартир.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета на набережной Мартынова.