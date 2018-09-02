В Финском заливе нашли немецкие зенитные пушки времён Великой Отечественной войны

В Ленинградской области обнаружили немецкие зенитные пушки времён Великой Отечественной войны, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

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Технику нашла экспедиция «Гогланд» на острове Большой Тютерс в Финском заливе. Транспортировкой орудий занимались вертолёты Ми-26. Несмотря на резкий ветер и сложный рельеф местности, перевозка прошла успешно. Впоследствии зенитные пушки будут размещены в музее. Ранее Nation News сообщал, что экспедиция Русского географического общества «Гогланд-2018» посетит внешние острова Финского залива.