В Финском заливе нашли немецкие зенитные пушки времён Великой Отечественной войны

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В Ленинградской области обнаружили немецкие зенитные пушки времён Великой Отечественной войны, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
В Финском заливе нашли немецкие зенитные пушки времён Великой Отечественной войны
  • © mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Технику нашла экспедиция «Гогланд» на острове Большой Тютерс в Финском заливе.

Транспортировкой орудий занимались вертолёты Ми-26. Несмотря на резкий ветер и сложный рельеф местности, перевозка прошла успешно.

Впоследствии зенитные пушки будут размещены в музее.

Ранее Nation News сообщал, что экспедиция Русского географического общества «Гогланд-2018» посетит внешние острова Финского залива.

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