В Финском заливе нашли немецкие зенитные пушки времён Великой Отечественной войны
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Технику нашла экспедиция «Гогланд» на острове Большой Тютерс в Финском заливе.
Транспортировкой орудий занимались вертолёты Ми-26. Несмотря на резкий ветер и сложный рельеф местности, перевозка прошла успешно.
Впоследствии зенитные пушки будут размещены в музее.
Ранее Nation News сообщал, что экспедиция Русского географического общества «Гогланд-2018» посетит внешние острова Финского залива.