В Минздраве назвали число волонтёров-медиков в России
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По её словам, второй медицинский институт «Российский национальный исследовательский медицинский университет» первым создал в стране «мощное волонтёрское движение», передаёт РИА Новости.
«У нас в стране сейчас более 14 тыс. активных волонтёров-медиков», — сказала она.
Как отметила Скворцова, волонтёры помогают в медицинских организациях, детских домах, домах престарелых, учат население, как правильно питаться, двигаться, как вести профилактику социальных заболеваний.
Ранее газета «Известия» писала, что в России увеличилось число граждан, занимающихся волонтёрством.