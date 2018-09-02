В Минздраве назвали число волонтёров-медиков в России

В России на данный момент работают более 14 тыс. волонтёров-медиков, которые помогают в медицинских учреждениях, детских домах и домах престарелых. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По её словам, второй медицинский институт «Российский национальный исследовательский медицинский университет» первым создал в стране «мощное волонтёрское движение», передаёт РИА Новости.

«У нас в стране сейчас более 14 тыс. активных волонтёров-медиков», — сказала она.

Как отметила Скворцова, волонтёры помогают в медицинских организациях, детских домах, домах престарелых, учат население, как правильно питаться, двигаться, как вести профилактику социальных заболеваний.

Ранее газета «Известия» писала, что в России увеличилось число граждан, занимающихся волонтёрством.