В Минздраве назвали число волонтёров-медиков в России

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В России на данный момент работают более 14 тыс. волонтёров-медиков, которые помогают в медицинских учреждениях, детских домах и домах престарелых. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
В Минздраве назвали число волонтёров-медиков в России
  • © pixabay.com

По её словам, второй медицинский институт «Российский национальный исследовательский медицинский университет» первым создал в стране «мощное волонтёрское движение», передаёт РИА Новости.

«У нас в стране сейчас более 14 тыс. активных волонтёров-медиков», — сказала она.

Как отметила Скворцова, волонтёры помогают в медицинских организациях, детских домах, домах престарелых, учат население, как правильно питаться, двигаться, как вести профилактику социальных заболеваний.

Ранее газета «Известия» писала, что в России увеличилось число граждан, занимающихся волонтёрством. 

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